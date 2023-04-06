Курс валют на вечер 6 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 6 апреля Закрытие 6 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,87/40,25 39,83/40,22 4/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,50 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,60, евро — 40,55−40,80 грн.

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