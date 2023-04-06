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6 апреля 2023, 17:02 Читати українською

Справедлив ли курс гривны. Инфляция в Украине 2023. Повышение тарифов. Логистика во время войны (видео)

В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорят о том, как изменилась логистика во время войны, инфляция и рост цен в Украине в 2023 году, повышение тарифов и почему сейчас такой курс гривны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+15
Alex2006
Alex2006
6 апреля 2023, 17:42
#
Звісно ні, долар наразі суттєво переоцінений.
+
+11
Kaleso
Kaleso
6 апреля 2023, 18:09
#
В яку сторону? Бо курс 37 далеко за малий на реалії сьогодення і коли відпустять курс і він стане риночний буде за 50 точно
+
0
Alex2006
Alex2006
6 апреля 2023, 18:18
#
Долар переоцінений — тут сторона ж зрозуміла. Враховуючи величезний навіс притриманої експортної виручки, наразі курс мав би бути 33−34, якби експортери її не притримували. Ну, а після перемоги само собою впадемо нижче 33, а потім і нижче 29, як я прогнозував: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/
Мрії кабанчиків про 50 — це лише мрії і казочки для тих, хто хоче морально себе втішити після купівлі долару по 40+. Ну і змотивувати оленів бігти купувати валюту і піднімати курс, щоб самим вийти хоча б в нуль після купівлі долару.
А якби олені з самого початку не гребли валюту, курс зараз був би не вище 30.
+
+11
Moonlighter
Moonlighter
6 апреля 2023, 19:01
#
Экономика не работает, куча разрушений. Весь дефицит покрываем за счет займов и дотаций. Экспорт существенно упал, логистика ухудшилась. Инфляция 25%. На низком старте повышение почти всех тарифов, стоимость бензина и т. д. Каким образом курс при таких вводных может укрепляться до 29 даже после победы? 50 это тоже конечно бред, и он может таким быть, если нам перестанут покрывать дефицит бюджета. Но и 29 это какая-то хотелка, а не реальность. Бизнес уже настроился на 40, думаю он где-то на таком уровне +/-1−2 грн и будет ближайшее время.
+
0
Alex2006
Alex2006
6 апреля 2023, 19:28
#
Якби експортери не притримували виручку, ніякого дефіциту не було б. А ви бачили статистику по експорту? А імпорт наскільки впав? Отож :) Курс залежить не від експорту, а від співвідношення попиту і пропозиції.
Не важливо на що там налаштувався бізнес, основи курсоутворення інші. У 2019 уже було падіння до 23.5, хоча бізнес чекав 30+, причини зміцнення нижче 29 були описані у мене в блозі, посилання було вище
+
0
vt313
vt313
6 апреля 2023, 20:17
#
Курс залежить від рішення НБУ.
І все.
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 апреля 2023, 18:17
#
Курс будет 26−28,фантиками завалены склады,валюта буквально гниёт. Вся проблема в олигархах,которым сильная гривна никуда не упиралась.
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