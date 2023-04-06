Справедлив ли курс гривны. Инфляция в Украине 2023. Повышение тарифов. Логистика во время войны (видео)

В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорят о том, как изменилась логистика во время войны, инфляция и рост цен в Украине в 2023 году, повышение тарифов и почему сейчас такой курс гривны.