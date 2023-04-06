В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорят о том, как изменилась логистика во время войны, инфляция и рост цен в Украине в 2023 году, повышение тарифов и почему сейчас такой курс гривны.
Справедлив ли курс гривны. Инфляция в Украине 2023. Повышение тарифов. Логистика во время войны (видео)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 7
Мрії кабанчиків про 50 — це лише мрії і казочки для тих, хто хоче морально себе втішити після купівлі долару по 40+. Ну і змотивувати оленів бігти купувати валюту і піднімати курс, щоб самим вийти хоча б в нуль після купівлі долару.
А якби олені з самого початку не гребли валюту, курс зараз був би не вище 30.
Не важливо на що там налаштувався бізнес, основи курсоутворення інші. У 2019 уже було падіння до 23.5, хоча бізнес чекав 30+, причини зміцнення нижче 29 були описані у мене в блозі, посилання було вище
І все.