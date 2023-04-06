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6 апреля 2023, 16:30 Читати українською

Переводы Western Union для клиентов ПУМБ становятся еще доступнее

Теперь получить переводы системы Western Union станет еще удобнее — достаточно загрузить мобильное приложение ПУМБ Online.

  • В приложении ПУМБ Online в разделе «Платежи» необходимо выбрать пункт «Международные переводы»
  • Выбрать систему Western Union
  • Ввести контрольный номер перевода
  • Заполнить информацию по переводу и выбрать карту
  • Подтвердить принятие заявки на обработку ОТР паролем

Также, переводы Western Union можно получить в ближайшем отделении ПУМБ. Для получения перевода в отделении банка необходимо найти ближайшее отделение ПУМБ (рекомендуем воспользоваться картой отделений на сайте ПУМБ или в приложении) и сообщить кассиру контрольный номер системы переводов Western Union. Во время визита в отделение необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напоминаем, что клиенты ПУМБ могут получить денежную помощь от международных организаций (ООН, Красный Крест) в мобильном приложении ПУМБ Online (международные системы переводов Western Union и MoneyGram), с помощью оператора горячей линии (перевод MoneyGram) или в ближайшем отделении ПУМБ (Western Union и MoneyGram).

Детальнее о системах международных переводов — на сайте банка.

Источник: Минфин
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