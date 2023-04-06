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6 апреля 2023, 15:02 Читати українською

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 0,5%

ВВП Украины после падения на 29,2% в прошлом году вырастет на 0,5%, а в следующем году — на 3,5%, прогнозирует Всемирный банк, ожидавший в январе этого года более быстрого роста: на 3,3% в 2023 году и на 4,1% в 2024 году. Об этом говорится в обновленном Экономическом обзоре региона Всемирного банка, сообщает Интерфакс-Украина.

ВВП Украины после падения на 29,2% в прошлом году вырастет на 0,5%, а в следующем году — на 3,5%, прогнозирует Всемирный банк, ожидавший в январе этого года более быстрого роста: на 3,3% в 2023 году и на 4,1% в 2024 году.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Хотя экономический ущерб, понесенный Украиной вследствие вторжения, огромный, разблокирование украинских портов в Черном море, возобновление торговли зерном, а также существенная поддержка доноров помогают поддерживать экономическую активность в этом году», — отмечается в документе.

Всемирный банк напомнил, что согласно его последним оценкам, стоимость восстановления Украины выросла до $411 млрд, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

В то же время, он впервые обнародовал прогноз на 2025 год, который предусматривает ускорение роста до 6,5%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Минэкономики пересмотрело прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2023 году. Пока он ухудшился с 3,2% до 1%.

Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 0,3% с 4% в предыдущем прогнозе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 апреля 2023, 15:44
#
Инфляция реально притормозила. Цены уперлись в пустые кошельки. https://korrespondent.net/amp/4578655-ukrayntsy-ekonomiat-na-vsem
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