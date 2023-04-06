«Привет, Мумбаи»: Apple открывает первый магазин в Индии

Компания Тима Кука приняла решение открыть первый розничный магазин в Индии. Как рассказали в Reuters, несколько человек уже увидели магазин в черно-желтой цветовой гамме, экстерьер которого разрабатывался архитекторами, вдохновленными известными такси из Мумбаи. Скорее всего его официальное открытие состоится в ближайшие недели.

Индия является важным рынком для техногиганта (занимает второе место в мире по продаже смартфонов). В 2020 году там начал работать розничный онлайн-магазин. При этом, из-за высокой стоимости продукции, доля корпорации на индийском рынке смартфонов составляет только 3%.

Ранее купертиновцы имели препятствия в открытии магазинов в этой стране. Как стало известно LBLV, Apple планировали открыть магазин в 2021 году, но все изменила пандемия коронавируса.

Техника Apple много лет реализуется в Индии через посреднические торговые компании и международные сайты, среди которых Amazon.com и Walmart Inc's Flipkart.

Компания Кука все больше производственных мощностей перевозит именно сюда. Сейчас здесь собираются некоторые продукты, среди которых и айфоны. В будущем корпорация планирует сюда переместить производство iPad и AirPods.

Первый розничный официальный магазин компании в Индии откроется в торговом центре Reliance Jio World Drive, в котором представлены также известные мировые бренды.

Магазин создан в стиле Kaali Peeli, известного такси из Мумбаи. Клиентов будет встречать вывеска со словами: «Привет, Мумбаи».

Акции Apple сегодня снизились на 1,13 % до 163,76 доллара, сообщили аналитики LBLV.

Кирилл Дорофеев, финансовый аналитик LBLV