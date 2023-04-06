Рынки снижаются, автопроизводители могут столкнуться с перепроизводством: что нужно знать утром

Фондовые индексы США в основном снизились в среду

S&P 500 потерял 0,2%, высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,5%, а индекс Dow Jones вырос на 0,2%. Все из-за растущих опасений по поводу возможного начала рецессии в США в этом году. Последние данные подтверждают охлаждение экономики.

Теперь инвесторы размышляют о том, что не была ли кампания ФРС по повышению процентных ставок слишком агрессивной, замечает SeekingAlpha.

Рост числа рабочих мест в частном секторе США замедлился

По данным ADP, в прошлом месяце число рабочих мест в частном секторе страны выросло всего на 145 тыс. по сравнению с 261 тыс. в феврале. Это также оказалось значительно ниже прогноза аналитиков в 210 тыс.

В среднем ежемесячно в первом квартале 2023 года рост рабочих мест составлял 175 тыс., что является резким снижением по сравнению со среднемесячным показателем в 397 тыс. в аналогичном периоде прошлого года.

Текущие данные по рынку труда — это один из сигналов о том, что экономика США начала быстро замедляться. Работодатели отказываются от активного найма, рост заработной платы начал снижаться, отметили в ADP.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,6%, японский Nikkei подешевел на 1,3%, южнокорейский Kospi упал примерно на 1%, сингапурский STI сократился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,1%.

Инвесторы в Азии также обеспокоены растущими рисками возможного начала глобальной рецессии в этом году.

UBS: автомобильная отрасль приближается к перепроизводству

Согласно исследованию аналитиков и швейцарского банка, автопроизводители могут столкнуться с перепроизводством на фоне нормализации цепочек поставок.

В UBS прогнозируют, что в этом году мировое производство автомобилей достигнет 85,8 млн ед. против предыдущего прогноза в 81 млн ед. Кроме этого, ожидается, что запасы автопроизводителей впервые превысят допандемические объемы, поскольку спрос замедляется, а узкие места в производстве устраняются.

Тем не менее в UBS ожидают, что спрос на автомобили класса люкс останется устойчивым, а такие компании, как Porsche и Mercedes будут чувствовать себя лучше, чем остальные представители отрасли.

Между тем, вчера акции крупнейших американских автопроизводителей заметно подешевели. Среди лидеров падения: