За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 176630 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
390 российских оккупантов и 2 танка. Потери врага за 5 апреля
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 176630 (+390) человек ликвидировано,
- танков — 3631 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2714 (+7) ед,
- РСЗО — 532 (+0) ед,
- средства ПВО — 281 (+1) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 292 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2287 (+4),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5574 (+1) ед,
- специальная техника — 302 (+3).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии