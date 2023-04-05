НБУ аннулировал лицензии финансовой компании

Национальный банк Украины аннулировал ООО «Пульман финанс» (ЕГРПОУ 43415557) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Аннулирование лицензий

Нацбанк аннулировал лицензии на:

предоставление услуг по факторингу;

предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.

Причина

По словам НБУ, ООО «Пульман финанс» не соблюдало требования действующего законодательства, что явилось основанием для проведения внеплановой инспекционной проверки этого финансового учреждения.

Однако Нацбанк не смог провести инспекционную проверку в связи с отсутствием по местонахождению финансовой компании лиц, уполномоченных представлять интересы финансовой компании на время проведения проверки.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 апреля 2023 года.