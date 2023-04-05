Курс валют на вечер 5 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 5 апреля Закрытие 5 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,06/40,45 40,03/40,42 3/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,40 грн. Евро покупают за 40,05 грн, а продают за 40,72 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,15−37,35, евро — 40,38−40,60 грн.

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