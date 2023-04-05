В Киеве разоблачили лиц, пытавшихся переоформить помещение «Росатома» во избежание национализации

В Киеве задержали и сообщили о подозрении двум лицам, пытавшимся изменить право собственности нежилого помещения «Росатома» во избежание его национализации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Стоимость помещения

По данным следствия, российская государственная корпорация «Росатом» через подконтрольную компанию владеет нежилым помещением в Подольском районе города Киева площадью более 1000 кв. м стоимостью более 100 млн грн.

В рамках следствия на него судом наложен арест и передан в управление АРМА. Кроме того, решением СНБО в корпорацию «Росатом» введены санкции, в том числе посредством блокировки активов.

Таким образом, упомянутое помещение подлежало дальнейшей национализации в соответствии с законодательством.

С целью предотвращения национализации имущества резидента РФ группа лиц по заказу подсанкционной компании с использованием поддельных документов пыталась изменить право собственности этого помещения на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности.

Двое лиц, причастных к противоправной схеме, были задержаны в помещении частного нотариуса при попытке совершить сделку.

Подозреваемым избраны меры пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступления.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что в Украине наложили арест на корпоративные права и недвижимость 11 компаний, конечными бенефициарами которых являются российские «Роснефть», «Росатом» и «Газпром».