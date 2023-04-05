В Киеве разоблачили лиц, пытавшихся переоформить помещение «Росатома» во избежание национализации

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 апреля 2023, 18:54 Читати українською

В Киеве разоблачили лиц, пытавшихся переоформить помещение «Росатома» во избежание национализации

В Киеве задержали и сообщили о подозрении двум лицам, пытавшимся изменить право собственности нежилого помещения «Росатома» во избежание его национализации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В Киеве задержали и сообщили о подозрении двум лицам, пытавшимся изменить право собственности нежилого помещения «Росатома» во избежание его национализации.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стоимость помещения

По данным следствия, российская государственная корпорация «Росатом» через подконтрольную компанию владеет нежилым помещением в Подольском районе города Киева площадью более 1000 кв. м стоимостью более 100 млн грн.

В рамках следствия на него судом наложен арест и передан в управление АРМА. Кроме того, решением СНБО в корпорацию «Росатом» введены санкции, в том числе посредством блокировки активов.

Таким образом, упомянутое помещение подлежало дальнейшей национализации в соответствии с законодательством.

С целью предотвращения национализации имущества резидента РФ группа лиц по заказу подсанкционной компании с использованием поддельных документов пыталась изменить право собственности этого помещения на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности.

Двое лиц, причастных к противоправной схеме, были задержаны в помещении частного нотариуса при попытке совершить сделку.

Подозреваемым избраны меры пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступления.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что в Украине наложили арест на корпоративные права и недвижимость 11 компаний, конечными бенефициарами которых являются российские «Роснефть», «Росатом» и «Газпром».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 апреля 2023, 19:39
#
Наши люди за небольшое материальное вознаграждение
готовы предать Украину и работать на страну-агрессора
и его госструктуры…
+
0
Abramon
Abramon
5 апреля 2023, 20:05
#
Герої життя віддають на фронті, а виродки працюють далі за гроші на країну-терорист.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Qwerty1999 и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами