Латиноамериканский инвестбанк BTG Pactual выпустил долларовый стейблкоин BTG Dol

Отмечается, что стейблкоин должен предоставить клиентам возможность «долларизировать часть своего капитала простым, эффективным и безопасным способом». Об этом сообщает Coindesk .

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Что известно

«Стейблкоины привязаны к традиционным финансовым активам, например фиатные валюты — обычно к доллару США. Они позволяют инвесторам и трейдерам хранить свои деньги в экосистеме цифровых активов, не подвергаясь волатильности, характерной для большинства криптовалют», — говорится в сообщении.

BTG Pactual — предоставляет услуги в сфере инвестиционного банкинга, управления активами, корпоративных финансов и торговли ценными бумагами. Согласно данным на 2021 год, на BTG Pactual приходилось от 15% до 20% рынка банкинга в Латинской Америке.

Согласно данным на 2021 год, BTG Pactual имел рыночную капитализацию около $14,8 млрд.

Согласно данным CoinMarketCap, рыночная капитализация стейблкоинов составляет около $120 млрд, а 24-часовой объем торгов — почти $43 млрд.