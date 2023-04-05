Розничные цены на бензин и дизельное топливо и в Украине 5 апреля 2023 по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений. Об этом говорится в данных «Консалтинговой группы А-95».
Цены на АЗС: Бензин и дизель дешевеют
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По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,03 гривны за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо — 47,19 гривны за литр (-0,03 гривен), на автогаз — 21, 69 гривен за литр (-0,00 грн.).
Источник: Минфин
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На сьогодні, Чернівці дизель з найкоротшою доставкою БРСМ — 39,5 грн/л з можливістю додаткової знижки 2грн/л