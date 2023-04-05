Mastercard назвала самые популярные операции в цифровом банкинге среди украинцев

Сейчас 94% держателей карт сегодня пользуются цифровым банкингом, причем подавляющее большинство из них (75%) предпочитают именно мобильные приложения. Кроме этого, более половины опрошенных украинцев (51%) утверждают, что в ближайшие два года готовы полностью перейти в диджитал-банкинг, без посещения физических банковских отделений. Об этом свидетельствуют данные исследования MasterIndex, проведенного по заказу Mastercard .

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Частота использования цифрового банкинга возросла — об этом заявляют 43% опрошенных респондентов. В общей сложности, треть украинцев (31%) заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг ежедневно, еще 41% делают это как минимум несколько раз в неделю.

Самые популярные операции

Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали:

пополнение мобильного счета (82%),

перевод средств с карты на карту (80%),

оплата коммунальных услуг (72%),

донаты (30%),

оплата кредита (24%),

приобретение транспортных билетов (23%),

открытие депозитов (14%) и платежных карт (14%).

Чего хотят пользователи в цифровом банкинге

Среди дополнительного функционала, который хотели бы видеть пользователи в цифровом банкинге, отмечают:

возможность оформить платежную карту онлайн (61%),

управление счетами разных банков в одном приложении (52%),

приобретение криптовалюты (27%),

покупку билетов на транспорт (27%),

получение финансовых консультаций по управлению активами (22%),

возможность приобретать ценные бумаги и акции (21%).

«Цифровизация банковских решений предоставляет украинцам возможность получать качественные финансовые услуги быстро и безопасно — в любое время и наиболее удобным способом. Цифровая трансформация стала залогом устойчивости финансового сектора во время полномасштабной войны, обеспечивая бесперебойный доступ украинцев к управлению своими счетами. Это стало возможным благодаря многолетним усилиям всех участников финансового рынка и открытости украинцев к инновационным решениям», — отметила Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове.