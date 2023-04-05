Сейчас 94% держателей карт сегодня пользуются цифровым банкингом, причем подавляющее большинство из них (75%) предпочитают именно мобильные приложения. Кроме этого, более половины опрошенных украинцев (51%) утверждают, что в ближайшие два года готовы полностью перейти в диджитал-банкинг, без посещения физических банковских отделений. Об этом свидетельствуют данные исследования MasterIndex, проведенного по заказу Mastercard.
Mastercard назвала самые популярные операции в цифровом банкинге среди украинцев
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Частота использования цифрового банкинга возросла — об этом заявляют 43% опрошенных респондентов. В общей сложности, треть украинцев (31%) заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг ежедневно, еще 41% делают это как минимум несколько раз в неделю.
Самые популярные операции
Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали:
- пополнение мобильного счета (82%),
- перевод средств с карты на карту (80%),
- оплата коммунальных услуг (72%),
- донаты (30%),
- оплата кредита (24%),
- приобретение транспортных билетов (23%),
- открытие депозитов (14%) и платежных карт (14%).
Чего хотят пользователи в цифровом банкинге
Среди дополнительного функционала, который хотели бы видеть пользователи в цифровом банкинге, отмечают:
- возможность оформить платежную карту онлайн (61%),
- управление счетами разных банков в одном приложении (52%),
- приобретение криптовалюты (27%),
- покупку билетов на транспорт (27%),
- получение финансовых консультаций по управлению активами (22%),
- возможность приобретать ценные бумаги и акции (21%).
«Цифровизация банковских решений предоставляет украинцам возможность получать качественные финансовые услуги быстро и безопасно — в любое время и наиболее удобным способом. Цифровая трансформация стала залогом устойчивости финансового сектора во время полномасштабной войны, обеспечивая бесперебойный доступ украинцев к управлению своими счетами. Это стало возможным благодаря многолетним усилиям всех участников финансового рынка и открытости украинцев к инновационным решениям», — отметила Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове.
Комментарии