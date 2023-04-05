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5 апреля 2023, 17:46 Читати українською

Mastercard назвала самые популярные операции в цифровом банкинге среди украинцев

Сейчас 94% держателей карт сегодня пользуются цифровым банкингом, причем подавляющее большинство из них (75%) предпочитают именно мобильные приложения. Кроме этого, более половины опрошенных украинцев (51%) утверждают, что в ближайшие два года готовы полностью перейти в диджитал-банкинг, без посещения физических банковских отделений. Об этом свидетельствуют данные исследования MasterIndex, проведенного по заказу Mastercard.

Сейчас 94% держателей карт сегодня пользуются цифровым банкингом, причем подавляющее большинство из них (75%) предпочитают именно мобильные приложения.
Фото: Mastercard

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Частота использования цифрового банкинга возросла — об этом заявляют 43% опрошенных респондентов. В общей сложности, треть украинцев (31%) заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг ежедневно, еще 41% делают это как минимум несколько раз в неделю.

Самые популярные операции

Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали:

  • пополнение мобильного счета (82%),
  • перевод средств с карты на карту (80%),
  • оплата коммунальных услуг (72%),
  • донаты (30%),
  • оплата кредита (24%),
  • приобретение транспортных билетов (23%),
  • открытие депозитов (14%) и платежных карт (14%).

Чего хотят пользователи в цифровом банкинге

Среди дополнительного функционала, который хотели бы видеть пользователи в цифровом банкинге, отмечают:

  • возможность оформить платежную карту онлайн (61%),
  • управление счетами разных банков в одном приложении (52%),
  • приобретение криптовалюты (27%),
  • покупку билетов на транспорт (27%),
  • получение финансовых консультаций по управлению активами (22%),
  • возможность приобретать ценные бумаги и акции (21%).

«Цифровизация банковских решений предоставляет украинцам возможность получать качественные финансовые услуги быстро и безопасно — в любое время и наиболее удобным способом. Цифровая трансформация стала залогом устойчивости финансового сектора во время полномасштабной войны, обеспечивая бесперебойный доступ украинцев к управлению своими счетами. Это стало возможным благодаря многолетним усилиям всех участников финансового рынка и открытости украинцев к инновационным решениям», — отметила Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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