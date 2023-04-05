Финансовый комитет Рады одобрил законопроект, позволяющий национализировать банки подсанкционных владельцев

Комитет Верховной Рады по вопросам налогов и финансовой политики одобрил законопроект № 9107−1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Данный законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников. Об этом в Telegram написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

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По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, инициатива направлена на противодействие рискам, в частности путем предоставления Национальному банку Украины полномочий при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций в банк и/или владельцев существенного участия в банке, принять решение о:

запрете подсакционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

отзыв банковской лицензии и ликвидацию банка (не определенный системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка (национализация) с учетом особенностей, установленных пунктом 23 Раздела X «Заключительные и переходные положения» настоящего закона.

вводится возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (при применении к банку или владельцу существенного участия в нем блокирующих санкции);

закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода из рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.

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«Целью законопроекта является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков», — добавил Гетманцев.