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5 апреля 2023, 14:31 Читати українською

Финансовый комитет Рады одобрил законопроект, позволяющий национализировать банки подсанкционных владельцев

Комитет Верховной Рады по вопросам налогов и финансовой политики одобрил законопроект № 9107−1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Данный законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников. Об этом в Telegram написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Комитет Верховной Рады по вопросам налогов и финансовой политики одобрил законопроект № 9107−1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения.
Фото: pixabay.com

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По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, инициатива направлена на противодействие рискам, в частности путем предоставления Национальному банку Украины полномочий при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций в банк и/или владельцев существенного участия в банке, принять решение о:

  • запрете подсакционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;
  • отзыв банковской лицензии и ликвидацию банка (не определенный системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка (национализация) с учетом особенностей, установленных пунктом 23 Раздела X «Заключительные и переходные положения» настоящего закона.
  • вводится возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (при применении к банку или владельцу существенного участия в нем блокирующих санкции);
  • закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода из рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.

Читайте также: НБУ готовит изменения к законодательству, которые позволят национализировать Сенс Банк (Альфа-Банк) — СМИ

«Целью законопроекта является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков», — добавил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
5 апреля 2023, 14:52
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Пока они очень тщательно готовят изменения в законодательство,
с Фридмана успеют снять все обвинения и международные санкции.

Война идёт уже больше года - вот больше года они и затягивают решение
вопроса по последнему оставшемуся банку с российским капиталом.
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