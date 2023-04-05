Украинцы стали чаще покупать новые электрокары. Топ-5 моделей

В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с февралем количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%. Об этом сообщает профильная ассоциация «Укравтопром».

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Спрос растет

Отмечается, что из общего количества 1908 электромобилей, зарегистрированных в марте, 525 ед. — новых и 1383 ед. — б/у.

«Спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на импортируемый секонд-хенд на 8%. Следовательно, доля новых машин в мартовских регистрациях BEV составила 28% против 24% в феврале», — говорится в сообщении.

Лидером рынка в марте среди новых электрокаров был Volkswagen ID.4 — 149 шт. На втором месте — DongGengHonda M-NV — 100 ед.

Замыкает топ-3 Volkswagen ID.6 — 28 ед. Также в топ-5 Honda e — 24 ед., и DongFeng M5 EV — 22 ед.

Среди впервые зарегистрированных подержанных электромобилей лидирует Nissan Leaf — 276 ед., далее следует Volkswaen ID.4 — 146 ед., замыкает топ-3 Tesla Model 3 — 137 ед.