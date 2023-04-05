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5 апреля 2023, 14:10 Читати українською

Украинцы стали чаще покупать новые электрокары. Топ-5 моделей

В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с февралем количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%. Об этом сообщает профильная ассоциация «Укравтопром».

В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с февралем количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%.
Фото: autogeek.com.ua

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Спрос растет

Отмечается, что из общего количества 1908 электромобилей, зарегистрированных в марте, 525 ед. — новых и 1383 ед. — б/у.

«Спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на импортируемый секонд-хенд на 8%. Следовательно, доля новых машин в мартовских регистрациях BEV составила 28% против 24% в феврале», — говорится в сообщении.

Лидером рынка в марте среди новых электрокаров был Volkswagen ID.4 — 149 шт. На втором месте — DongGengHonda M-NV — 100 ед.

Замыкает топ-3 Volkswagen ID.6 — 28 ед. Также в топ-5 Honda e — 24 ед., и DongFeng M5 EV — 22 ед.

Среди впервые зарегистрированных подержанных электромобилей лидирует Nissan Leaf — 276 ед., далее следует Volkswaen ID.4 — 146 ед., замыкает топ-3 Tesla Model 3 — 137 ед.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Hennady
Hennady
5 апреля 2023, 15:03
#
Стали частіше покупати ?
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
5 апреля 2023, 16:24
#
Дякую, виправили
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
5 апреля 2023, 15:48
#
Мамонты все еще донатят «хлопцям на армию»,так что можно прибарахлиться.
+
0
Romich
Romich
5 апреля 2023, 16:10
#
Не треба донатити?
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