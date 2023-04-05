Британия прекратила расследование по двум из трех обвинений против российского миллиардера Фридмана

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование против попавшего под санкции российского миллиардера Михаила Фридмана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с этим вопросом.

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NCA больше не подозревает Фридмана в сговоре в целях обмана министерства внутренних дел Великобритании и в сговоре с целью совершения ложных показаний.

Однако расследование по отмыванию денег продолжается, и правовая основа ордера на обыск, который проходил в конце прошлого года в доме Фридмана в Лондоне, также обжалуется.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в декабре 2022 года более 50 офицеров пришли в особняк Фридмана стоимостью 65 млн фунтов стерлингов ($81,1 млн) на севере Лондона и арестовали 58-летнего российского бизнесмена. Также правоохранители изъяли цифровые устройства и значительное количество наличных денег.

Кроме того, задержаны еще два человека. 35-летний мужчина, работавший в этом доме, был задержан неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствии офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.

Другой мужчина в возрасте 39 лет, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и сговор с целью мошенничества.