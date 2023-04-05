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5 апреля 2023, 11:08 Читати українською

Акции дешевеют, а золото дорожает: что нужно знать утром

Кратко о главном на международных рынках.

Кратко о главном на международных рынках.

Американские акции снизились во вторник

S&P 500 потерял 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,5%, а индекс Dow Jones снизился на 0,6%. Инвесторы обеспокоены влиянием роста цен на нефть на мировую экономику и инфляцию.

Кроме того на рыночные настроения оказало давление резкое охлаждение американского рынка труда. В феврале 2023 года количество открытых вакансий в США снизилось до менее чем 10 млн впервые с мая 2021 года.

Рынки Азии торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,1%, японский Nikkei снизился на 1,7%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,6%, сингапурский STI и китайский Shanghai Composite увеличились на 0,5%. Все из-за резкого падения доступных вакансий на американском рынке труда: многие теперь обеспокоены по поводу будущих экономических перспектив.

JPMorgan: банковский кризис еще не закончился

Потрясения, охватившие финансовый сектор после недавнего краха ряда банков из США и Европы, еще не закончились и будут влиять на глобальную экономику в течение многих лет. Об этом в ежегодном письме акционерам сообщил генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон.

По словам Даймона, банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также недавнее поглощение Credit Suisse банком UBS, вероятно, побудят кредиторов отказаться от инвестиций в ближайшие месяцы, это увеличит шансы экономического спада.

Генеральный директор JPMorgan также отметил, что по своим масштабам текущий кризис совсем не похож на тот, что был 2008 году. И пока неясно, когда он закончится.

Нефть дорожает из-за сокращения запасов в США

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 0,6%, до $85,43 за баррель, а контракты на WTI прибавили 0,5% до $81,14.

Нефтяным ценам помогло сокращение запасов в США: Американский институт нефти сообщил, что общенациональные нефтяные запасы сократились на 4,3 млн баррелей.

Ранее, на этой неделе стоимость нефти за два дня выросла почти на 7% после того, как ОПЕК+ объявил о неожиданном сокращением нефтедобычи.

Золото приближается к историческим максимумам

Спотовая цена золота выросла сегодня почти на 3%, до $2023,49 за унцию, приближаясь к историческому максимуму в $2070, который был достигнут в 2020 году.

Слабые экономические данные США (сокращение вакансий и производственных запасов) подстегнули спрос на активы-убежища, отмечают эксперты.

Между тем стремительный рост стоимости золота также способствовал росту акций американских золотодобытчиков. Так, бумаги Newmont во вторник подорожали на 3,7%, а капитализация Kinross Gold и Barrick Gold увеличилась на 6,2% и 4,4% соответственно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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