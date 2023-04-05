В Японии цена на золото вновь обновила исторический максимум

Цена на золото в Японии в очередной раз обновляет исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу. Об этом свидетельствуют данные трейдеров и торгов в среду.

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Как изменились цены

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, в среду установила розничную цену за 1 грамм золота на уровне 9 443 иены ($71,74).

Последний раз исторический максимум обновлялся 31 марта. Тем временем стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже сегодня составляет около 8 527 иен ($64,78).

Между тем торги на Токийской фондовой бирже в среду открылись снижением индексов на фоне падения в Нью-Йорке и опасений инвесторов по поводу сокращения темпов роста американской экономики.

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, потерял 1,32%, опустившись до отметки в 27 912 пунктов. Курс доллара к иене ослаб на 0,79%, выйдя на отметку в 131,54−131,55 иены за доллар.