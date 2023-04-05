Энергетика, АЗС и супермаркеты: список топ-100 компаний по оборотам в 2022 году

Опендатабот проанализировал , какие предприятия в стране смогли нарастить обороты в 2022 году, а в каких отраслях зафиксирован наибольший спад.

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Почти половина компаний в списке лидеров украинского бизнеса работают в сфере торговли: оптовой — 35% и розничной — 10%. На втором месте — предприятия, задействованные в сфере поставки электроэнергии и газа — их 17%.

Топ компаний

Топ украинских компаний по оборотам возглавляет Нафтогаз, в тройку лидеров также попали АТБ и Д.Трейдинг — компания, продающая электроэнергию, газ, уголь. В список также попали такие компании как Сильпо, WOG и ОККО.

Подавляющее большинство компаний из перечня смогли увеличить свою выручку за 2022 год по сравнению с 2021 годом. Мощный рост зафиксирован у бизнесов, работающих в отраслях:

поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (преимущественно государственные компании)

у части предприятий оптовой торговли (к которым относятся, в частности, сети АЗС);

компании по добыче угля, изготовлению металлопродукции и ее продажам.

За год больше выросли показатели таких компаний, как Энергоатом, Нафтогаз трейдинг, ОККО, Укрспецэкспорт и в нескольких региональных представительствах ДТЭК: ПАВЛОГРАДУГОЛЬ И ЗАПАДЭНЕРГО.

А вот менее удачным был год у бизнесов, работающих в сфере наземного и трубопроводного транспорта и телекоммуникаций. К тому же значительные убытки понесла часть металлургических предприятий, уничтоженных в результате боевых действий.