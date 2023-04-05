За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 176240 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
550 российских оккупантов и 6 БПЛА. Потери врага за 4 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано,
- танков — 3629 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7005 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2707 (+10) ед,
- РСЗО — 532 (+4) ед,
- средства ПВО — 280 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2283 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11) ед,
- специальная техника — 299 (+1).
Источник: Минфин
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