Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) направила в госбюджет более 522 млн грн за первый квартал. Это на 62% больше запланированной суммы в 322 млн грн. Об этом сообщил глава КРАИЛ Иван Рудый в фейсбуке.
За первый квартал игорный бизнес пополнил госбюджет на 522 миллиона — глава КРАИЛ
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Пополнение бюджета
По словам главы КРАИЛ, 522 млн грн — это уплата исключительно за лицензии без учета налогов.
«Здесь даже специалистом не нужно быть, чтобы понять, что реформа работает. А количественные показатели являются подтверждением эффективности работы Комиссии, обеспечивающей стабильную поддержку экономики Украины», — заявил Рудый.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что по словам первого заместителя председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, игорный бизнес уплатил в государственный бюджет более 2,7 млрд в виде лицензионных и налоговых платежей.
Источник: Минфин
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