В ОП сообщили, сколько людей и бизнеса вернулось на деоккупированные территории

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 апреля 2023, 10:40 Читати українською

В ОП сообщили, сколько людей и бизнеса вернулось на деоккупированные территории

На деоккупированные территории Херсонской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областей вернулось более 1 млн человек, выехавших с начала войны. А около 14 000 предприятий возобновили работу. Об этом в интервью Forbes рассказал заместитель председателя Офиса президента Алексей Кулеба.

На деоккупированные территории Херсонской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областей вернулось более 1 млн человек, выехавших с начала войны.
Фото: social.com.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Во время поездки по регионам мы видели и слышали от местных властей, что люди, несмотря на войну, возвращаются в деоккупированные города и поселки, говорит Кулеба. «Наш приоритет — сделать для них подходящие условия для жизни», — добавляет замглавы ОП.

В Киевскую область из 353 000 человек, выехавших с начала войны, вернулось 248 000. А в Харьковской области из более 1 млн человек, выехавших с 24 февраля 2022 года, в область вернулись 637 700 человек. В Сумской области из 300 000 человек вернулось только 100 000 человек.

Бизнес возвращается

На деоккупированные территории возвращается бизнес. В Сумской области мы видим возвращение бизнес-активности, в Херсонской с этим сложнее, говорит Кулеба.

В Херсонской области с 24 февраля 2022 года работу прекратили более 8000 предприятий, из них сейчас возобновили деятельность — только 355.

В Сумской области с начала войны работу остановило 57 предприятий (справка — данные по 100 крупнейшим предприятиям, за которыми ведется мониторинг), из них 47 уже возобновили работу.

На Сумщине существуют определенные программы для малого и среднего бизнеса — городские и областные власти кредитуют предприятия, которые подверглись определенным разрушениям, но готовы возобновить работу, объясняет Кулеба.

Подобные программы есть и в других регионах. К примеру, в западных областях таким образом помогают релокированным предприятиям, добавляет заместитель председателя ОП.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами