В ОП сообщили, сколько людей и бизнеса вернулось на деоккупированные территории

На деоккупированные территории Херсонской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областей вернулось более 1 млн человек, выехавших с начала войны. А около 14 000 предприятий возобновили работу. Об этом в интервью Forbes рассказал заместитель председателя Офиса президента Алексей Кулеба.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Во время поездки по регионам мы видели и слышали от местных властей, что люди, несмотря на войну, возвращаются в деоккупированные города и поселки, говорит Кулеба. «Наш приоритет — сделать для них подходящие условия для жизни», — добавляет замглавы ОП.

В Киевскую область из 353 000 человек, выехавших с начала войны, вернулось 248 000. А в Харьковской области из более 1 млн человек, выехавших с 24 февраля 2022 года, в область вернулись 637 700 человек. В Сумской области из 300 000 человек вернулось только 100 000 человек.

Бизнес возвращается

На деоккупированные территории возвращается бизнес. В Сумской области мы видим возвращение бизнес-активности, в Херсонской с этим сложнее, говорит Кулеба.

В Херсонской области с 24 февраля 2022 года работу прекратили более 8000 предприятий, из них сейчас возобновили деятельность — только 355.

В Сумской области с начала войны работу остановило 57 предприятий (справка — данные по 100 крупнейшим предприятиям, за которыми ведется мониторинг), из них 47 уже возобновили работу.

На Сумщине существуют определенные программы для малого и среднего бизнеса — городские и областные власти кредитуют предприятия, которые подверглись определенным разрушениям, но готовы возобновить работу, объясняет Кулеба.

Подобные программы есть и в других регионах. К примеру, в западных областях таким образом помогают релокированным предприятиям, добавляет заместитель председателя ОП.