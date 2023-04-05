На начало апреля 2023 года более 5 тысяч сельскохозяйственных производителей воспользовались программами кредитования на общую сумму более 22 миллиардов 540 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.
«Доступные кредиты 5-7-9»: Аграрии получили уже почти 12 миллиардов гривен
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В том числе, по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9» согласовано почти 12 миллиардов гривен. Этой программой воспользовались 4200 аграриев.
Какие области получили наибольший объем кредитов
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии таких регионов:
- Киевской области — 6,5 млрд грн,
- Винницкой области — 3 млрд грн,
- Днепропетровской области — 1,7 млрд грн,
- Кировоградской области — 1,5 млрд грн,
- Одесской области — 1,4 млрд грн,
- Львовской и Волынской областей — более 1 млрд грн.
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Источник: Минфин
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