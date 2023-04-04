Министерство обороны США объявило дополнительный пакет военной помощи для Украины на $2,6 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 миллиарда
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«Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на оказание помощи с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ПЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны», — говорится в сообщении.
Что вошло в пакет
- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- около 400 гранатометов и 200 тысяч снарядов;
- 11 тактических машин для эвакуации техники;
- 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерной наводкой
Источник: Минфин
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