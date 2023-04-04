США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 миллиарда

Министерство обороны США объявило дополнительный пакет военной помощи для Украины на $2,6 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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«Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на оказание помощи с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ПЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны», — говорится в сообщении.

Что вошло в пакет