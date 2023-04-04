Канада на год продлила программу поддержки украинских беженцев. Об этом сообщает Минреинтеграция.
Канада на год продлила программу поддержки украинских беженцев
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Украинские беженцы, находящиеся в Канаде и являющиеся обладателями визы CUAET, могут до 31 марта 2024 бесплатно продолжить или изменить свой временный статус в стране.
Украинцы могут подать документы на получение визы CUAET до 15 июля 2023 года. Владельцы такой визы будут иметь право до 31 марта 2024 въехать в Канаду.
Лицам, приезжающим в Канаду по программе CUAET, будут предоставляться одноразовая финансовая помощь и временное жилье сроком до 2 недель.
Источник: Минфин
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