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4 апреля 2023, 19:14 Читати українською

Немецкий концерн Bayer инвестирует в Украину 60 миллионов

Немецкий фармацевтический и агрохимический концерн Bayer AG инвестирует в производство семян в Украине 60 миллионов евро. Об этом сообщил руководитель одного из отделов компании Маттиас Бернингер Т В ntv, передает Укринформ.

Немецкий фармацевтический и агрохимический концерн Bayer AG инвестирует в производство семян в Украине 60 миллионов евро.

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«Мы инвестируем значительные средства в производство семян. Мы инвестируем в Украину дополнительно 60 млн евро, что является очень большой инвестицией, которая дает надежду в двух смыслах: с одной стороны — для многих фермеров, ожидающих хороших семян, а с другой — для правительства», — отметил представитель концерна Bayer.

Как пишет liga.net, министр экономики Германии Роберт Габек в интервью ZDF объявил, что немецкое правительство предоставит гарантии компаниям, которые будут инвестировать в Украину во время войны. Они будут применяться при разрушениях производственных мощностей немецких компаний в Украине в результате ракетных ударов и т. д.

«Обычно мы так не делаем, но в этом случае сделаем», — цитирует министра DW.

По словам Габека, помимо инвестиций от Bayer в Украину будет инвестировать и строительная компания Fixit. Она почти в два раза расширит свои мощности по производству строительных материалов в Украине.

«Мы многое инвестировали в Россию, и рынок был потерян. Теперь можно поискать другие рынки — почему бы не Украина?», — сказал министр после визита в Киев в понедельник.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
4 апреля 2023, 19:51
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