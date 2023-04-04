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4 апреля 2023, 18:21 Читати українською

еРабота: Более 600 украинцев получат от государства микрогранты на бизнес

По результатам трех волн подачи заявлений на микрогранты для начала или развития собственного дела средства от государства получат 616 украинцев на общую сумму 146,5 млн грн. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

По результатам трех волн подачи заявлений на микрогранты для начала или развития собственного дела средства от государства получат 616 украинцев на общую сумму 146,5 млн грн.

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«Определены 262 победителя третьей в этом году волны подачи заявлений на микрогранты для старта или развития своего бизнеса. Они получат финансовую поддержку от государства для предпринимательской деятельности на 62,2 млн грн. Всего с начала этого года по итогам трех волн 616 украинцев получат микрогранты на общую сумму 146,5 млн грн. За эти средства они смогут реализовать свои бизнес-идеи и создадут при этом почти 1400 новых рабочих мест», — сообщила Бережная.

Победители третьей волны подачи заявлений на микрогранты по программе «Власна справа» будут работать в сферах:

  • оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств — 78 человек;
  • временного размещения и организации питания — 44 человека;
  • перерабатывающей промышленности — 42 человека.

Среди получателей грантов 51% мужчин и 49% женщин, более 70% победителей третьей волны имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Львовской (41 человек), Винницкой (30 человек), Киевской (29 человек), Ровенской (25 человек) областей и города Киева (30 человек).

Что известно о программе

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создадут около 8000 новых рабочих мест.

В этом году на программу «Власна справа» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 000 микрогрантов.

Источник: Минфин
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