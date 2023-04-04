Курс валют на вечер 4 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.

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Валюта Открытие 4 апреля Закрытие 4 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,86/40,25 39,87/40,25 1 / 0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,65 грн. Евро покупают за 40,10 грн., а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,05−37,23, евро — 40,20−40,50 грн.

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