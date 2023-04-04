К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.
Курс валют на вечер 4 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 4 апреля
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Закрытие 4 апреля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,86/40,25
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39,87/40,25
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1 / 0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,65 грн. Евро покупают за 40,10 грн., а продают за 40,90 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,05−37,23, евро — 40,20−40,50 грн.
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Источник: Минфин
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