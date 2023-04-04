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4 апреля 2023, 16:51 Читати українською

Укрпочта выпустила марку, посвященную годовщине победы Kalush на Евровидении (фото)

Укрпочта запускает новую марку, посвященную годовщине победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом сообщил директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Укрпочта запускает новую марку, посвященную годовщине победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе «Евровидение-2022».

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Что известно

Ее представят 10 апреля. В этот день марку погасят в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с лидером группы Олегом Псюком и его участниками. Также погасят штемпелем «Первый день» в Киеве. После этого начнется продажа марки во всех городах Украины. Ее тираж составляет 130 тысяч писем.

Автором марки является Святослав Романчак, автор карточки — Юрий Сосницкий, художница конвертов — Олеся Вакуленко.

Предпродажа стартует 4 апреля. Заказ можно оформить на сайте Укрпочты. Или оформить абонемент до 9 апреля, сообщает гендиректор.

«Почти год прошел с тех пор, как вся страна болела за Kalush Orchestra на конкурсе «Евровидение-2022» и надеялась услышать слова, которые могли бы обратить международное внимание на войну в Украине и сотню украинских военных, которые тогда находились под обстрелом на «Азовстали» «.

Ранены, без воды, пищи и лекарств. Именно тогда со сцены прозвучали известные слова: «Save Mariupol, save Azovstal now!» — вспоминает Смелянский.

Он добавил, что это еще один символ войны и смелости наших людей — делать все, чтобы быть услышанными.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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