Американский производитель электрокаров Rivian Automotive сохранил прогноз на этот год без изменений. В LBLV заметили, что компания старается увеличить объемы производства, несмотря на давление неопределенной ситуации в экономике и ценовую войну, которую начал Илон Маск с Tesla.
Rivian подтверждает годовой прогноз производства
Акции Rivian упали на 2,4% из-за общего снижения котировок производителей электрокаров. При этом бумаги Tesla после публикации производственного отчета упали на 6,3%. Сегодня акции Rivian торгуются на уровне 15,23 доллара, снизившись на 1,61%.
По результатам первого квартала Rivian Automotive сообщил о производстве 9395 электрокаров. Это превышает показатель за предыдущие три месяца на 6%. Поставки снизились на 1% до 7946 машин, сравнительно с прошлым кварталом.
Аналитики отметили, что проблемы с цепочкой поставок и обновление коммерческой производственной линии повлияли на производительность компании.
Аналитик Гарретт Нельсон из CFRA Research снизил рейтинг Rivian до «продавать». Он считает, что компания не получает валовую прибыль, не говоря уже о показателе чистой прибыли.
При этом автопроизводитель придерживается своей годовой цели — выпустить 50 тысяч электрокаров к концу 2023 года.
Руководство Rivian ожидает, что большая часть машин будет произведена во втором полугодии из-за простоев в первом квартале и ограниченных поставок.
В LBLV напомнили, что Tesla на днях сообщила о рекордных поставках при небольшом росте продаж, что связано с повышением конкуренции и нестабильной экономической ситуацией.
Ирина Журавлева, финансовый аналитик LBLV