Rivian подтверждает годовой прогноз производства

Американский производитель электрокаров Rivian Automotive сохранил прогноз на этот год без изменений. В LBLV заметили, что компания старается увеличить объемы производства, несмотря на давление неопределенной ситуации в экономике и ценовую войну, которую начал Илон Маск с Tesla.

Акции Rivian упали на 2,4% из-за общего снижения котировок производителей электрокаров. При этом бумаги Tesla после публикации производственного отчета упали на 6,3%. Сегодня акции Rivian торгуются на уровне 15,23 доллара, снизившись на 1,61%.

По результатам первого квартала Rivian Automotive сообщил о производстве 9395 электрокаров. Это превышает показатель за предыдущие три месяца на 6%. Поставки снизились на 1% до 7946 машин, сравнительно с прошлым кварталом.

Аналитики отметили, что проблемы с цепочкой поставок и обновление коммерческой производственной линии повлияли на производительность компании.

Аналитик Гарретт Нельсон из CFRA Research снизил рейтинг Rivian до «продавать». Он считает, что компания не получает валовую прибыль, не говоря уже о показателе чистой прибыли.

При этом автопроизводитель придерживается своей годовой цели — выпустить 50 тысяч электрокаров к концу 2023 года.

Руководство Rivian ожидает, что большая часть машин будет произведена во втором полугодии из-за простоев в первом квартале и ограниченных поставок.

В LBLV напомнили, что Tesla на днях сообщила о рекордных поставках при небольшом росте продаж, что связано с повышением конкуренции и нестабильной экономической ситуацией.

Ирина Журавлева, финансовый аналитик LBLV