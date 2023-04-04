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4 апреля 2023, 15:44 Читати українською

Великобритания оштрафовала TikTok почти на $16 миллионов

Британская служба защиты данных оштрафовала TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов (15,88 млн долларов) за многочисленные нарушения закона о защите данных, в частности, за использование персональных данных детей в возрасте до 13 лет без согласия родителей. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на The Independent .

Британская служба защиты данных оштрафовала TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов (15,88 млн долларов) за многочисленные нарушения закона о защите данных, в частности, за использование персональных данных детей в возрасте до 13 лет без согласия родителей.

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Офис уполномоченного по информации (ICO) утверждает, что TikTok не получил согласие родителей примерно 1,4 миллиона британских детей в возрасте до 13 лет, использующих платформу.

«Существуют законы, которые гарантируют, что наши дети будут в такой же безопасности в цифровом мире, как и в физическом. TikTok не соблюдал эти законы. Как следствие, примерно миллион детей в возрасте до 13 лет получили доступ к платформе, а TikTok собирал и использовал их персональные данные», — заявил уполномоченный по информации Великобритании Джон Эдвардс.

В британской службе подчеркнули, что TikTok не сделал достаточно, чтобы проверить, кто пользуется их платформой, и не принял достаточные меры, чтобы закрыть доступ для несовершеннолетних детей.

Источник: Минфин
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