В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes сменился лидер

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 апреля 2023, 15:01 Читати українською

В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes сменился лидер

Forbes представил 37-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Впервые список возглавил руководитель группы LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon и другими) Бернар Арно, потеснив лидера прошлогоднего рейтинга Илона Маска.

Forbes представил 37-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира.
Бернар Арно (Фото Nathan Laine / bloomberg)

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рейтинг богатейших

Состояние Арно и его семьи Forbes оценил в $211 млрд. Он — единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает $200 млрд. Год назад глава LVMH занимал третью строчку рейтинга после Илона Маска и Джеффа Безоса, а его состояние оценивалось в $158 млрд.

Глава Tesla, возглавивший рейтинг в 2022 году, опустился на второе место. Его капитал оценивается в $180 млрд, что заметно меньше его прошлогоднего результата в $219 млрд. За прошлый год акции Tesla, которые составляют основу капитала Маска, рухнули на 65%, а большая часть падения произошла после анонса миллиардером покупки Twitter за $44 млрд.

Третье место досталось основателю Amazon Джеффу Безосу, в прошлом году занимавшему вторую строчку. Состояние миллиардера Forbes оценил в $114 млрд — против $171 млрд в прошлогоднем рейтинге. Капитал миллиардера сократился вслед за снижением акций его IT-гиганта.

Четвертую строчку занял основатель Oracle Ларри Эллисон, чье состояние оценено в $107 млрд ($106 млрд в прошлогоднем рейтинге). Пятерку лидеров замыкает глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Его состояние американский Forbes оценил в $106 млрд, тогда как в прошлом году было $118 млрд.

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился с четвертого на шестое место в новом рейтинге, его состояние Forbes оценил в $104 млрд (против $129 млрд в списке 2022 года).

В топ-10 также попали бывший мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг ($94,5 млрд), самый богатый миллиардер Мексики Карлос Слим ($93 млрд), богатейший бизнесмен Азии Мукеш Амбани ($83,4 млрд) и сооснователь Microsoft Стив Балмер ($80,7 млрд). Из первой десятки рейтинга выбыли основатели Google Ларри Пейдж ($79,2 млрд) и Сергей Брин ($76 млрд) — теперь они занимают соответственно 12-ю и 14-ю строчки списка.

Богатейшей женщиной мира по версии Forbes стала совладелица L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Состояние ее семьи Forbes оценил в $80,5 млрд, это 11-е место в общем рейтинге.

Как изменилось состояние

В совокупности состояния всех миллиардеров по оценке Forbes составили $12,2 трлн, что на $500 млрд меньше, чем в 2022 году, когда общий капитал богатейших оценивался в $12,7 трлн. Почти половина участников рейтинга стала беднее, чем год назад, отмечает издание. При расчете состояний оно опиралось на стоимость акций принадлежащих им компаний и курсы валют на 10 марта 2023 года.

Где больше всего миллиардеров

Абсолютное большинство миллиардеров в списке — американцы. Состояния 735 участников рейтинга из США вместе оцениваются в $4,5 трлн.

На втором месте Китай (вместе с Гонконгом и Макао), на который пришлось 562 участникам с общим капиталом в $2 трлн. Замыкает тройку Индия с 169 миллиардерами в списке и общим капиталом в размере $675 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bravisanna и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами