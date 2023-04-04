В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes сменился лидер

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Рейтинг богатейших

Состояние Арно и его семьи Forbes оценил в $211 млрд. Он — единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает $200 млрд. Год назад глава LVMH занимал третью строчку рейтинга после Илона Маска и Джеффа Безоса, а его состояние оценивалось в $158 млрд.

Глава Tesla, возглавивший рейтинг в 2022 году, опустился на второе место. Его капитал оценивается в $180 млрд, что заметно меньше его прошлогоднего результата в $219 млрд. За прошлый год акции Tesla, которые составляют основу капитала Маска, рухнули на 65%, а большая часть падения произошла после анонса миллиардером покупки Twitter за $44 млрд.

Третье место досталось основателю Amazon Джеффу Безосу, в прошлом году занимавшему вторую строчку. Состояние миллиардера Forbes оценил в $114 млрд — против $171 млрд в прошлогоднем рейтинге. Капитал миллиардера сократился вслед за снижением акций его IT-гиганта.

Четвертую строчку занял основатель Oracle Ларри Эллисон, чье состояние оценено в $107 млрд ($106 млрд в прошлогоднем рейтинге). Пятерку лидеров замыкает глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Его состояние американский Forbes оценил в $106 млрд, тогда как в прошлом году было $118 млрд.

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился с четвертого на шестое место в новом рейтинге, его состояние Forbes оценил в $104 млрд (против $129 млрд в списке 2022 года).

В топ-10 также попали бывший мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг ($94,5 млрд), самый богатый миллиардер Мексики Карлос Слим ($93 млрд), богатейший бизнесмен Азии Мукеш Амбани ($83,4 млрд) и сооснователь Microsoft Стив Балмер ($80,7 млрд). Из первой десятки рейтинга выбыли основатели Google Ларри Пейдж ($79,2 млрд) и Сергей Брин ($76 млрд) — теперь они занимают соответственно 12-ю и 14-ю строчки списка.

Богатейшей женщиной мира по версии Forbes стала совладелица L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Состояние ее семьи Forbes оценил в $80,5 млрд, это 11-е место в общем рейтинге.

Как изменилось состояние

В совокупности состояния всех миллиардеров по оценке Forbes составили $12,2 трлн, что на $500 млрд меньше, чем в 2022 году, когда общий капитал богатейших оценивался в $12,7 трлн. Почти половина участников рейтинга стала беднее, чем год назад, отмечает издание. При расчете состояний оно опиралось на стоимость акций принадлежащих им компаний и курсы валют на 10 марта 2023 года.

Где больше всего миллиардеров

Абсолютное большинство миллиардеров в списке — американцы. Состояния 735 участников рейтинга из США вместе оцениваются в $4,5 трлн.

На втором месте Китай (вместе с Гонконгом и Макао), на который пришлось 562 участникам с общим капиталом в $2 трлн. Замыкает тройку Индия с 169 миллиардерами в списке и общим капиталом в размере $675 млрд.