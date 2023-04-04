В Литве запретили продавать недвижимость гражданам России из-за угрозы национальной безопасности. Об этом пишет Reuters.
Литва запретила россиянам покупать недвижимость
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Запрет для россиян
Парламент Литвы во вторник, 4 апреля, принял закон, запрещающий россиянам покупать недвижимость. Запрет будет действовать до 2024 года и не будет распространяться на россиян, которым предоставлено право на жительство в стране.
Также парламент запретил выдавать новые визы для граждан России и Белоруссии.
Кроме того, россияне и белорусы, имеющие визы, будут подлежать «индивидуальным расширенным проверкам» на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности Литвы.
Источник: Минфин
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