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4 апреля 2023, 13:59 Читати українською

Литва запретила россиянам покупать недвижимость

В Литве запретили продавать недвижимость гражданам России из-за угрозы национальной безопасности. Об этом пишет Reuters.

В Литве запретили продавать недвижимость гражданам России из-за угрозы национальной безопасности.
Фото: sothebysrealty.com

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Запрет для россиян

Парламент Литвы во вторник, 4 апреля, принял закон, запрещающий россиянам покупать недвижимость. Запрет будет действовать до 2024 года и не будет распространяться на россиян, которым предоставлено право на жительство в стране.

Также парламент запретил выдавать новые визы для граждан России и Белоруссии.

Кроме того, россияне и белорусы, имеющие визы, будут подлежать «индивидуальным расширенным проверкам» на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности Литвы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
bonv
bonv
4 апреля 2023, 14:00
#
Респект!
+
+30
BEZE
BEZE
4 апреля 2023, 14:03
#
Уважуха!
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