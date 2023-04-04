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4 апреля 2023, 13:26 Читати українською

Сезон цветения сакуры принесет экономике Японии $4,7 миллиарда

Сезон цветения сакуры в Японии в этом году, как ожидается, привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений, что обеспечит поддержку местного бизнеса. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Сезон цветения сакуры в Японии в этом году, как ожидается, привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений, что обеспечит поддержку местного бизнеса.
Фото: ezdili-znaem.com

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Эксперты Kansai University считают, что положительный эффект от роста деловой активности в этот период для экономики Японии может составить 616 млрд иен ($4,7 млрд).

Как малый, так и крупный бизнес в Японии (от сети кафе Starbucks Corp., которая предлагает посетителям тематические напитки в этот период, до туроператоров и гостиничных сетей) зависит от точности прогнозов экспертов по дате цветения сакуры, отмечает агентство Bloomberg.

Учитывая, что пик цветения сакуры длится примерно неделю, точность прогнозов очень важна, поскольку бизнесу необходимо угадать с маркетинговыми акциями.

Источник: Минфин
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