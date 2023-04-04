Сезон цветения сакуры принесет экономике Японии $4,7 миллиарда

Эксперты Kansai University считают, что положительный эффект от роста деловой активности в этот период для экономики Японии может составить 616 млрд иен ($4,7 млрд).

Как малый, так и крупный бизнес в Японии (от сети кафе Starbucks Corp., которая предлагает посетителям тематические напитки в этот период, до туроператоров и гостиничных сетей) зависит от точности прогнозов экспертов по дате цветения сакуры, отмечает агентство Bloomberg.

Учитывая, что пик цветения сакуры длится примерно неделю, точность прогнозов очень важна, поскольку бизнесу необходимо угадать с маркетинговыми акциями.