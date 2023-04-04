Акции энергокомпаний взлетели, а JPMorgan говорит о «затишье перед бурей»: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли

S&P 500 прибавил 0,4%, индекс Dow Jones — 1%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,3%. На фоне недавнего роста нефтяных цен инвесторы обратили внимание на акции американских энергетических компаний, что оказало поддержку индексам S&P 500 и Dow Jones.

Между тем отраслевой индекс S&P 500 Energy в понедельник вырос на 4,2%, продемонстрировав лучший день за последние шесть месяцев. Акции многих американских энергетических компаний в понедельник достигли месячного максимума.

При этом бумаги Chevron Corp, Exxon Mobil и Occidental Petroleum выросли более чем на 4%.

JPMorgan: на американском рынке акций «затишье перед бурей»

По словам стратегов из JPMorgan, склонность к риску, подпитывающая ралли акций в этом году, вероятно, пошатнется из-за банковских потрясений, нефтяного шока и замедления экономического роста, которые могут вернуть американские индексы акций к минимумам 2022 года.

ФРС не заявляла о намерении снижать процентные ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентный рост. Индекс S&P 500 вырос примерно на 7% в первом квартале 2023, а высокотехнологичный Nasdaq — на 20% с начала января, вернувшись на траекторию бычьего рынка.

Рынки Азии торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился на 0,4%, японский Nikkei прибавил 0,3%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 0,5%, сингапурский STI увеличился на 0,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, а гонконгский Hang Seng сократился на 0,8%.

Инвесторы в Азии обеспокоены тем, что сокращение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ и последующий рост цен на энергоресурсы могут привести к очередному всплеску инфляции.

Аналитики сохраняют оптимизм в отношении рынков Азиатско-Тихоокеанского региона

Эксперты из S&P Global Ratings сохраняют осторожно-оптимистичный взгляд на Азию, ожидая, что сильный экономический рост Китая в этом году частично компенсирует влияние на регион замедления роста ВВП США и Европы, а также повышения процентных ставок.

Стратеги из Goldman Sachs считают, что Азиатско-Тихоокеанский регион может показать себя лучше, чем глобальные рынки. Ключевые факторы: экономический рост Китая и восстановление корпоративных доходов в Северной Азии. В Goldman ожидают, что экономика Китая в этом году вырастет на 6% — больше, чем целевой показатель правительства КНР в 5%.

Биржевые фонды акций демонстрируют самый низкий приток средств с начала пандемии COVID-19

По данным Bloomberg Intelligence, в первом квартале 2023 торгуемые на бирже фонды акций получили приток средств в размере $27,4 млрд, что является самым низким показателем с первых дней вспышки коронавируса.

Между тем биржевые фонды на облигации фиксируют четвертый квартал подряд приток средств на сумму более $40 млрд.