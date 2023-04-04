Население в марте 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1 388,0 млн (в эквиваленте) и купило на $1 812,3 млн. Чистая покупка валюты составила $424,3 млн. Об этом говорится в данных НБУ.
В марте население меньше покупало валюту в банках
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Следовательно, в марте украинцы сократили покупку валюты на $80,5 млн по сравнению с февралем, когда они купили $504,8 млн.
Всего с начала 2023 года украинцы продали $5 140,0 млн. и купили на $7 096,9 млн. Чистая покупка валюты составила $1 956,8 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии