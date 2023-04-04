В марте население меньше покупало валюту в банках

Следовательно, в марте украинцы сократили покупку валюты на $80,5 млн по сравнению с февралем, когда они купили $504,8 млн.

Всего с начала 2023 года украинцы продали $5 140,0 млн. и купили на $7 096,9 млн. Чистая покупка валюты составила $1 956,8 млн.