За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 175690 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
530 российских оккупантов, 8 танков и 15 БПЛА. Потери врага за 3 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 175690 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 3627 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин — 6999 (+6) ед.,
- артиллерийских систем — 2697 (+3) ед.,
- РСЗО — 528 (+1) ед.,
- средства ПВО — 280 (+0) ед.,
- самолетов — 306 (+0) ед.,
- вертолетов — 291 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед.,
- специальная техника — 298 (+0).
Источник: Минфин
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