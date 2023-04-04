S&P повысило рейтинг Укрзализныци до максимально возможного в условиях войны

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг АО «Укрзализныця» до максимально возможного уровня в условиях военного времени — ССС+. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Что способствовало

В S&P объяснили, что повышению рейтинга способствовало недавнее завершение реструктуризации долга в размере $894,9 млн.

«Благодаря этому соглашению и другим проектам с международными партнерами было устранено давление на ликвидность компании, а ее договорные выплаты задолженности в 2023—2024 годах сократится более чем на 90%», — добавили в УЗ.

Агентство отметило успешное репрофилирование из ЕБРР для нужд ликвидности кредитной линии на сумму 150 млн. евро и списание долгов российских банков.

«Агентству присвоен рейтинг Укрзализныци на уровне суверена, что является максимально возможным результатом в текущих условиях военного времени», — резюмировали в УЗ.

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