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4 апреля 2023, 10:19 Читати українською

Количество ФОПов в IT-сфере за год войны выросло почти на 32 000 — исследование DOU

За год полномасштабной войны количество ИТ-специалистов, зарегистрированных в качестве ФОПов, увеличилось на 13%, или на 31 793 человека. Об этом свидетельствуют данные исследования компании DOU.

За год полномасштабной войны количество ИТ-специалистов, зарегистрированных в качестве ФОПов, увеличилось на 13%, или на 31 793 человека.
Фото: epravda.com.ua

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Как изменилось количество

На 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФОП, работающих в сфере ИТ, эту информацию DOU предоставил YouControl.

В прошлом году по ФОП-модели работали 87% украинских айтишников, около 6% были оформлены по КЗоТ, еще 1% — как гиг-контракторы. Согласно исследованию, в 2023 году возможен рост количества ИТ-специалистов, оформленных таким образом.

Самым популярным кодом КВЭД, по которому работают ИТ-специалисты в Украине, остается «62.01 — Компьютерное программирование» — за ним зарегистрировано 186 147 специалистов, или 69% всех айтовцев, имеющих открытый ФЛП.

Наибольшее количество айтовцев зарегистрировано в Киеве и Киевской области — 30% от общего количества, или почти 81 000 человек. На втором месте — Харьков и Харьковская область, далее — Львов.

Читайте: В 2023 году каждый второй новый ФЛП открывают женщины — Опендатабот

В 2023 году женщины составляют 28% всех зарегистрированных ФОП в сфере ИТ против 27% год назад. В прошлом году женщины активнее регистрировались как ФОП в ИТ, чем мужчины: количество ФОП в сфере ИТ, открытых женщинами, выросло на 18%, а мужчинами — на 11%.

За год полномасштабной войны украинские айтишники закрыли 2509 ФОП, или менее 1% от нынешнего количества.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+60
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
4 апреля 2023, 10:33
#
Світчери з курсів понабігли, в надії знайти хоч якусь айті роботу за їжу)
+
+30
seaman
seaman
4 апреля 2023, 10:45
#
600 баксів на старті! Великі компаніі багато скоротили, на деякіх проектах залишили тільки сіньорів. Але рожева сироварня висмоктує перемогу з пальця
+
+15
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
4 апреля 2023, 10:51
#
600 це ще дуже добре, до айті криза теж прийшла
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
4 апреля 2023, 10:53
#
Приходить. Все ще попереду.
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
4 апреля 2023, 11:23
#
Наідюсь що не все так сумно буде. Хоча ще з літа, окрім кризи, ще й менше хочуть брати людей які фізично в Україні.
+
0
JWT
JWT
4 апреля 2023, 11:31
#
По правді кажучи, може це і на краще. А то за останні 3 роки був який шалений ріст зп без росту якості. Може трішки поверне до реальності, покращить конкуренцію на ринку.
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