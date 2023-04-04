Количество ФОПов в IT-сфере за год войны выросло почти на 32 000 — исследование DOU

За год полномасштабной войны количество ИТ-специалистов, зарегистрированных в качестве ФОПов, увеличилось на 13%, или на 31 793 человека. Об этом свидетельствуют данные исследования компании DOU.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменилось количество

На 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФОП, работающих в сфере ИТ, эту информацию DOU предоставил YouControl.

В прошлом году по ФОП-модели работали 87% украинских айтишников, около 6% были оформлены по КЗоТ, еще 1% — как гиг-контракторы. Согласно исследованию, в 2023 году возможен рост количества ИТ-специалистов, оформленных таким образом.

Самым популярным кодом КВЭД, по которому работают ИТ-специалисты в Украине, остается «62.01 — Компьютерное программирование» — за ним зарегистрировано 186 147 специалистов, или 69% всех айтовцев, имеющих открытый ФЛП.

Наибольшее количество айтовцев зарегистрировано в Киеве и Киевской области — 30% от общего количества, или почти 81 000 человек. На втором месте — Харьков и Харьковская область, далее — Львов.

Читайте: В 2023 году каждый второй новый ФЛП открывают женщины — Опендатабот

В 2023 году женщины составляют 28% всех зарегистрированных ФОП в сфере ИТ против 27% год назад. В прошлом году женщины активнее регистрировались как ФОП в ИТ, чем мужчины: количество ФОП в сфере ИТ, открытых женщинами, выросло на 18%, а мужчинами — на 11%.

За год полномасштабной войны украинские айтишники закрыли 2509 ФОП, или менее 1% от нынешнего количества.