Прямые иностранные инвестиции в Украину за февраль превысили $200 миллионов

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале 2023 года Нацбанк оценил в $201 млн (в феврале 2022 чистый отток составил $719 млн). Об этом пишет « Интерфакс-Украина «со ссылкой на регулятора.

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Инвестиции в Украину

Среди инвестиций: реинвестирование доходов банковского сектора — $77 млн; чистый приток акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов) — $126 млн.

За два месяца 2023 года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в $384 млн (в том числе реинвестирование доходов банковского сектора — $189 млн) по сравнению с чистым оттоком в $553 млн за два месяца прошлого года.

Чистое увеличение внешней позиции по операциям банков по портфельным и другим инвестициям составило в феврале $577 млн и было обусловлено чистым увеличением внешней позиции по статье «валюта и депозиты» на $542 млн и чистой покупкой банками ценных бумаг нерезидентов на $25 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) составило $844 млн и было обусловлено ростом объемов наличной валюты вне банков на $1,1 млрд (в феврале 2022 года — $943 млн); чистым уменьшением задолженности по кредитам и ссудам на $165 млн; увеличением чистой внешней позиции по долговым ценным бумагам на $144 млн.