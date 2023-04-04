Кадровые изменения в НБУ: Департамент финмониторинга возглавила Анна Липская

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В сферу ее ответственности будет входить, в частности:

Департамент финансового мониторинга входит в вертикаль подчинения «Пруденционный надзор», куратором которой является заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник.

Анна Липская работает в области права почти 20 лет.

До назначения в Нацбанк она работала в Офисе поддержки реформ Минфина (старшим проектным менеджером — экспертом по правовым вопросам, координатором Реформы банков государственного сектора и улучшением процесса международного сотрудничества в финансовой сфере), а также была локальным экспертом по правовым вопросам Международной финансовой корпорации (одна из пяти институтов Группы Всемирного Банка).

В 2013 — 2019 годах она работала в PwC Украина (принадлежит к «Большой четверке аудиторских компаний» — четырем крупнейшим в мире компаниям, предоставляющим аудиторские и консалтинговые услуги).

Также имеет весомый опыт работы на фондовом рынке, работала в таких компаниях как ООО «Украинский Фондовый Центр», Фоил Секьюритиз групп; ИФИ Капитал.