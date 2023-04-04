Новым директором Департамента финансового мониторинга Нацбанка по результатам поиска и собеседований кандидатов с правлением НБУ с 3 апреля 2023 года назначена Анна Липская. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Кадровые изменения в НБУ: Департамент финмониторинга возглавила Анна Липская
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Сфера ответственности
В сферу ее ответственности будет входить, в частности:
- осуществление надзора за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и управления комплайнс-риском финансового мониторинга (далее — финансовый мониторинг);
- осуществление надзора и проведение проверок по соблюдению валютного законодательства;
- обеспечение взаимодействия и обмен информацией с государственными органами и международными организациями в сфере финансового мониторинга;
- регулирование деятельности банков и небанковских финансовых учреждений в сфере финансового мониторинга;
- обеспечение реализации и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
- участие в организации процесса приведения законодательства Украины в соответствие с положениями Международных стандартов и международных договоров с учетом передового опыта в сфере финансового мониторинга.
Департамент финансового мониторинга входит в вертикаль подчинения «Пруденционный надзор», куратором которой является заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник.
Что известно о Липской
Анна Липская работает в области права почти 20 лет.
До назначения в Нацбанк она работала в Офисе поддержки реформ Минфина (старшим проектным менеджером — экспертом по правовым вопросам, координатором Реформы банков государственного сектора и улучшением процесса международного сотрудничества в финансовой сфере), а также была локальным экспертом по правовым вопросам Международной финансовой корпорации (одна из пяти институтов Группы Всемирного Банка).
В 2013 — 2019 годах она работала в PwC Украина (принадлежит к «Большой четверке аудиторских компаний» — четырем крупнейшим в мире компаниям, предоставляющим аудиторские и консалтинговые услуги).
Также имеет весомый опыт работы на фондовом рынке, работала в таких компаниях как ООО «Украинский Фондовый Центр», Фоил Секьюритиз групп; ИФИ Капитал.
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