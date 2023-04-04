Власти США оштрафовали Wells Fargo на $30 миллионов за нарушение санкций

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США объявило о штрафе Wells Fargo Bank, N.A. в размере $30 млн. Административная ответственность последовала за 124 эпизода нарушения режимов санкций против Ирана, Сирии и Судана в период с 2008 по 2015 годы.

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Что известно

Wells Fargo и его правопредшественник Wachovia Bank установили у одного европейского банка-партнера программное обеспечение по обработке платежей в рамках оплаты по сделкам торгового финансирования для отслеживания находящихся под санкциями США юрисдикций и лиц.

Wachovia по указанию менеджера среднего звена настроила программу так, чтобы только её отдел торгового финансирования мог видеть, куда и в чью пользу осуществляются платежи с участием этого европейского банка.

Менеджмент Wachovia знал или должен был знать, что такой шаг приведёт к сделкам торгового финансирования с юрисдикциями и лицами, находящимися под санкциями.

За содеянное банку грозил максимальный штраф в $1 млрд, однако из-за наличия смягчающих вину факторов он сумел снизить сумму до $30 млн.