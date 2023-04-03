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3 апреля 2023, 17:11 Читати українською

Нацбанк оштрафовал финкомпанию CreditUP за неэтичное поведение

Национальный банк оштрафовал ООО «Веллфин» на 76,5 тыс. грн за нарушение требований законодательства по этическому поведению. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Национальный банк оштрафовал ООО «Веллфин» на 76,5 тыс.

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За что оштрафовали

Нацбанк «обнаружил факт нарушения законодательства о взаимодействии с третьими лицами при урегулировании просроченной задолженности со стороны ООО «Веллфин». Речь идет о нарушении требований по этическому поведению.

В связи с этим регулятор применил к компании меру воздействия в виде штрафа в размере 76 500 грн за нарушение установленных законодательством требований по этическому поведению.

Как сообщалось, в январе этого года к ООО «Веллфин» уже была применена мера влияния за несоблюдение требований по этическому поведению.

Как пишет Бизнес.Цензор, ООО «Веллфин» предоставляет услуги микрокредитования под брендом CreditUP.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Бедный папа
Бедный папа
3 апреля 2023, 17:30
#
«обнаружил факт нарушения законодательства о взаимодействии с третьими лицами при урегулировании просроченной задолженности»

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