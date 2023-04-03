Что будет с ценами на гречку и лук в этом году. Прогноз Минагрополитики

Этой весной фермеры планируют увеличить посевы яровых культур, а также лука, моркови и гречихи. Потому дефицита зерновых культур на внутреннем рынке Украины не будет. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире марафона Єдині новини.

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Прогноз министерства

Он уточнил, что аграрии уже в 2022 году значительно увеличили объемы посева гречихи. Поэтому сегодня ее цена на 50% меньше, чем в прошлом.

Высоцкий отметил, что цены на гречку в Украине 2023 останутся на том же уровне, который сформирован сейчас, а с начала лета возможно даже снижение цены.

«Практически такая же площадь посева ожидается в этом году. То есть гречки будет произведено больше, чем нужно для внутреннего потребления. Уменьшится потребность импорта, и не будет оснований для роста цены. Даже возможно удешевление, но это станет понятно по факту фиксации посевных площадей в июне», — отметил Высоцкий.

Замминистра также подчеркнул, что объем производства зерновых культур превысит потребности украинцев минимум в два с половиной раза. Достаточно будет пшеницы для производства хлебобулочных изделий, а кукурузы и ячменя — для кормов.

Этой весной, по его словам, фермеры из Одесщины, Центральной и Западной Украины возобновляют выращивание овощей, прежде борщового набора — лука и моркови.

«В этом году ситуация с луком и морковью на рынке будет стабильной по сравнению с прошлым годом. Продукты будут более доступны украинскому потребителю», — убежден Высоцкий.