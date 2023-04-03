В Нацбанке рассказали, как изменились настроения украинского бизнеса

В марте ИОДА повысился до 49.5 из 45.0 в феврале и почти достиг равновесного уровня. Это самое высокое значение с декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса по индексу ожиданий деловой активности (ИОДА).

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Как изменились ожидания бизнеса

Предприятия торговли имели наиболее оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности: секторальный индекс в марте вырос до 53,6 (с 47,0 в феврале). Этому способствовало оживление потребительских настроений, улучшение ситуации с энергоснабжением и увеличение предложения товаров.

Предприятия промышленности впервые после февраля 2022 г. ожидали роста своих экономических результатов: секторальный индекс составил 51,2 (в феврале — 47,2). На оценки респондентов оказали положительное влияние улучшение ситуации в энергетике и внешней конъюнктуре, а также налаживание цепочек поставок. Они ожидали роста объемов производимой продукции и объемов новых заказов, в том числе экспортных.

Предприятия строительства ввиду сезонного фактора существенно смягчили негативные оценки своих экономических результатов: секторальный индекс в марте составил 45.9 (в феврале — 33.5). Опрошенные строители ожидали роста объемов закупки услуг подрядчиков, сырья и материалов, а также значительно ослабили негативные оценки объемов новых заказов.

Предприятия сферы услуг, несмотря на сезонное оживление, имели самые сдержанные оценки своих экономических перспектив: секторальный индекс составил 45.7 (в феврале — 43.2). Несколько смягчились, но остались негативными ожидания объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг во время их выполнения.

Большинство участвующих в опросах предприятий ожидают замедления темпов удорожания собственной продукции/услуг и пока не планируют увеличения общего количества работников.

Методика опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 24 марта 2023 года. В опросе приняли участие 484 предприятия. Посреди опрошенных компаний 46.5 % — компании индустрии, 28.9% — сферы услуг, 20.7% — торговли, 5% — стройки; 32.9% респондентов — крупные предприятия, 30% — средние, 37.2% — малые.

32.6% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.1% — только экспортные операции, 16.3% — только импортные операции, 41.9% — не осуществляют внешних экономических операций.