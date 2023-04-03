В Нацбанке рассказали, как изменились настроения украинского бизнеса

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 апреля 2023, 16:20 Читати українською

В Нацбанке рассказали, как изменились настроения украинского бизнеса

В марте ИОДА повысился до 49.5 из 45.0 в феврале и почти достиг равновесного уровня. Это самое высокое значение с декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса по индексу ожиданий деловой активности (ИОДА).

В марте ИОДА повысился до 49.5 из 45.0 в феврале и почти достиг равновесного уровня.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменились ожидания бизнеса

Предприятия торговли имели наиболее оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности: секторальный индекс в марте вырос до 53,6 (с 47,0 в феврале). Этому способствовало оживление потребительских настроений, улучшение ситуации с энергоснабжением и увеличение предложения товаров.

Предприятия промышленности впервые после февраля 2022 г. ожидали роста своих экономических результатов: секторальный индекс составил 51,2 (в феврале — 47,2). На оценки респондентов оказали положительное влияние улучшение ситуации в энергетике и внешней конъюнктуре, а также налаживание цепочек поставок. Они ожидали роста объемов производимой продукции и объемов новых заказов, в том числе экспортных.

Предприятия строительства ввиду сезонного фактора существенно смягчили негативные оценки своих экономических результатов: секторальный индекс в марте составил 45.9 (в феврале — 33.5). Опрошенные строители ожидали роста объемов закупки услуг подрядчиков, сырья и материалов, а также значительно ослабили негативные оценки объемов новых заказов.

Предприятия сферы услуг, несмотря на сезонное оживление, имели самые сдержанные оценки своих экономических перспектив: секторальный индекс составил 45.7 (в феврале — 43.2). Несколько смягчились, но остались негативными ожидания объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг во время их выполнения.

Большинство участвующих в опросах предприятий ожидают замедления темпов удорожания собственной продукции/услуг и пока не планируют увеличения общего количества работников.

Методика опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 24 марта 2023 года. В опросе приняли участие 484 предприятия. Посреди опрошенных компаний 46.5 % — компании индустрии, 28.9% — сферы услуг, 20.7% — торговли, 5% — стройки; 32.9% респондентов — крупные предприятия, 30% — средние, 37.2% — малые.

32.6% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.1% — только экспортные операции, 16.3% — только импортные операции, 41.9% — не осуществляют внешних экономических операций.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами