Диагностика банков: НБУ подготовил два этапа

«На встрече с руководителями 40 крупнейших банков говорили о диагностике, которую мы начинаем в апреле. В этом году будет два этапа: оценка качества активов и устойчивости бизнес-моделей. Сценарий — только базовый, ведь наша банковская система уже прошла стресс-тест в реальном времени, и главная цель — оценить реальное влияние на капитал», — написала Рожкова.

По ее словам, Национальный банк будет проводить диагностику своими силами. Читайте: Как признание Форварда неплатежеспособным повлияет на другие банки «С этой задачей, вместе с согласованием планов восстановления капитала, мы должны справиться до конца года. Ожидаем, что большинство банков восстановят капитал за счет доходов от основной деятельности и реструктуризации кредитов. Но финальные выводы будут только в конце года. Далее, в диалоге с рынком, следующие шаги: разработка стратегии урегулирования военных NPL, карты возвращения к „мирным“ регуляциям, риско-ориентированному надзору и продолжение работы по имплементации в Украине требований европейского банковского законодательства», — подытожила Рожкова.