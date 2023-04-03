Национальный банк в апреле приступит к диагностике банков. В 2023 году запланировано два этапа: оценка качества активов и устойчивость бизнес-моделей. Об этом написала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в Фейсбуке.
Диагностика банков: НБУ подготовил два этапа
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«На встрече с руководителями 40 крупнейших банков говорили о диагностике, которую мы начинаем в апреле. В этом году будет два этапа: оценка качества активов и устойчивости бизнес-моделей. Сценарий — только базовый, ведь наша банковская система уже прошла стресс-тест в реальном времени, и главная цель — оценить реальное влияние на капитал», — написала Рожкова.
По ее словам, Национальный банк будет проводить диагностику своими силами.
«С этой задачей, вместе с согласованием планов восстановления капитала, мы должны справиться до конца года. Ожидаем, что большинство банков восстановят капитал за счет доходов от основной деятельности и реструктуризации кредитов. Но финальные выводы будут только в конце года. Далее, в диалоге с рынком, следующие шаги: разработка стратегии урегулирования военных NPL, карты возвращения к „мирным“ регуляциям, риско-ориентированному надзору и продолжение работы по имплементации в Украине требований европейского банковского законодательства», — подытожила Рожкова.
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