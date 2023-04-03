За январь-февраль 2023 г. экспортная выручка IT-услуг упала на 27,3%

За январь-февраль 2023 года экспортная выручка IT-услуг упала на 27,3% — до более чем $1 млрд, это на $403 млн меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на НБУ .

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Падение выручки

За январь 2023 года экспортная выручка IT-услуг упала на 17,4% и составила $528 млн по сравнению с январем прошлого года. В долларовом эквиваленте это равняется $111 млн.

В феврале показатель составил $547 млн, что почти на 35% меньше, чем в этот же месяц год назад. В долларовом эквиваленте это равняется $292 млн.

По данным НБУ, дефицит торговли услугами в феврале составил $1,2 млрд: экспорт услуг сократился на 24,8%, в то время как рост импорта услуг оценен в 1,6 раза.

Импорт услуг увеличился за счет расходов лиц, выехавших за границу из-за войны, и краткосрочных мигрантов — вырос в 2,5 раза, до $2 млрд. В то же время импорт всех других услуг сократился на 35,6%.

Факторы снижения экспорта услуг

Основными факторами снижения экспорта услуг были сокращение экспорта компьютерных услуг (на 34,8%), транспортных услуг (на 14,9% — преимущественно из-за существенного уменьшения экспорта услуг морского, железнодорожного и воздушного транспорта), других деловых услуг (на 14, 5%) и услуг по переработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам (на 40%).