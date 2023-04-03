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3 апреля 2023, 13:51 Читати українською

На сколько подорожала пасхальная корзина в 2023 году

В 2023 году стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек составит 1208,78 грн, что на 24,4% дороже, чем в прошлом году (972 грн). Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

В 2023 году стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек составит 1208,78 грн, что на 24,4% дороже, чем в прошлом году (972 грн).

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Какая стоимость корзины

Аналитики включили в стоимость корзины традиционную паску, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

В то же время в Институте отмечают, что покупательная способность среднего украинца очень ограничена, особенно в пострадавших областях, где проходили бои с российскими оккупантами, поэтому при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить.

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины — домашней паски по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) — составит 169,88 грн. кг, что на 26,8% больше стоимости паски 2022 года.

Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (92%), сахар (20,5%), масло сливочное (21,9%) и изюм (16,7%).

Цены на муку и дрожжи остались на уровне в прошлом году. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется еще дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

В 2023 году, в отличие от предыдущих лет, цена на яйца выросла на рекордные 92% и составила в среднем 68,15 грн, тогда как цены на остальные составляющие праздничной корзины выросли на 9,4%-38,4% по сравнению с уровнем цен начале апреля прошлого года.

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 175 грн, буженина (0,5 кг) — 219,5 грн. Подорожало и сало (0,5 кг) — до 110 грн. По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31%, домашней колбасы — на 9,4%, а сала — на 38,4%.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) — 189,50 грн, за сливочное масло (0,5 кг) — 171,25 грн, за мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 87,50 грн.

Цена хрена (250 г) составит 16 грн и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символична стоимость соли (100−150 г) — 2 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино — его стоимость вырастет до 1463,28 грн. Это на 20,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1210 грн.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных овощей, объяснил учёный. По сравнению с 2022 годом, цена на овощи выросла на 1,1−25%.

За бутылку церковного вина Кагор придется заплатить в среднем 120 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 апреля 2023, 15:07
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Вы с начало посмотрите кто такой этот гражданин, какого он года рождения, а потом подумайте о его …высказываниях…
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