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3 апреля 2023, 11:45 Читати українською

McDonald's временно закрывает офисы в США и планирует масштабные увольнения

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на этой неделе временно закрывает свои офисы в США, поскольку она готовится сообщить сотрудникам об увольнении в рамках более широкой реструктуризации компании. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на этой неделе временно закрывает свои офисы в США, поскольку она готовится сообщить сотрудникам об увольнении в рамках более широкой реструктуризации компании.

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Что известно

Отмечается, что во внутреннем электронном письме на прошлой неделе сотрудников США и некоторых международных сотрудников McDonald's попросили работать дома с понедельника по среду.

Такое решение в компании аргументировали необходимостью принять кадровые решения.

В январе сеть заведений быстрого питания заявила, что пересмотрит корпоративный уровень персонала в рамках обновленной бизнес-стратегии, что может привести к увольнениям в одних областях и расширению в других.

Сокращение сотрудников

Пока в McDonald's запланировали сократить часть корпоративного персонала.

Согласно последнему годовому отчету McDonald's, в конце 2021 года в компании работало около 200 000 корпоративных сотрудников и работников ресторанов. Более 75% из них базировались за пределами США.

Более двух миллионов человек работают во франчайзинговых локациях McDonald's по всему миру.

Источник: Минфин
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