Экономист Рубини предупредил о начале криптоапокалипсиса

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, опубликовал твит , в котором предупредил о надвигающемся криптоапокалипсисе.

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Прогноз Рубини

Он считает, что цифровые активы ждет расплата, поскольку регуляторное давление на отрасль будет усиливаться.

В конце концов, SEC будет иметь findomg, чтобы получить по всему другому crypto — и другие — crooks. Crypto apocalypse is coming! 🤑🤮💩💩🤮🤑🔥💥☄️ https://t.co/samEas2HAy — Nouriel Roubini (@Nouriel) 30 марта 2023

В своих прогнозах Рубини ссылается на заявления главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который запросил дополнительное финансирование в размере $2,4 млрд для борьбы с неправомерными действиями в криптотрасли.

«Наконец-то SEC получит финансирование, чтобы преследовать крипто- и всех других мошенников. Криптоапокалипсис приближается!» — написал Рубини.

Также экономист предрек крах криптобирж вследствие банкротства американских банков, работавших с криптовалютами.

«Вымирание впереди», — заявил тогда Рубини.

В 2021 году экономист заявлял, что биткоин не сможет стать настоящей валютой, тогда как государства массово перейдут на использование национальных цифровых валют.