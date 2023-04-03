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3 апреля 2023, 12:10 Читати українською

Экономист Рубини предупредил о начале криптоапокалипсиса

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, опубликовал твит , в котором предупредил о надвигающемся криптоапокалипсисе.

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, опубликовал твит , в котором предупредил о надвигающемся криптоапокалипсисе.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз РубиниОн считает, что цифровые активы ждет расплата, поскольку регуляторное давление на отрасль будет усиливаться.
Фото: Нуриэль Рубини

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз Рубини

Он считает, что цифровые активы ждет расплата, поскольку регуляторное давление на отрасль будет усиливаться.

В своих прогнозах Рубини ссылается на заявления главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который запросил дополнительное финансирование в размере $2,4 млрд для борьбы с неправомерными действиями в криптотрасли.

«Наконец-то SEC получит финансирование, чтобы преследовать крипто- и всех других мошенников. Криптоапокалипсис приближается!» — написал Рубини.

Также экономист предрек крах криптобирж вследствие банкротства американских банков, работавших с криптовалютами.

«Вымирание впереди», — заявил тогда Рубини.

В 2021 году экономист заявлял, что биткоин не сможет стать настоящей валютой, тогда как государства массово перейдут на использование национальных цифровых валют.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
3 апреля 2023, 13:24
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Крипто — означає шахрай.
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