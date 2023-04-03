Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, опубликовал твит , в котором предупредил о надвигающемся криптоапокалипсисе.
Экономист Рубини предупредил о начале криптоапокалипсиса
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Прогноз Рубини
Он считает, что цифровые активы ждет расплата, поскольку регуляторное давление на отрасль будет усиливаться.
В конце концов, SEC будет иметь findomg, чтобы получить по всему другому crypto — и другие — crooks. Crypto apocalypse is coming! 🤑🤮💩💩🤮🤑🔥💥☄️ https://t.co/samEas2HAy— Nouriel Roubini (@Nouriel) 30 марта 2023
В своих прогнозах Рубини ссылается на заявления главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который запросил дополнительное финансирование в размере $2,4 млрд для борьбы с неправомерными действиями в криптотрасли.
«Наконец-то SEC получит финансирование, чтобы преследовать крипто- и всех других мошенников. Криптоапокалипсис приближается!» — написал Рубини.
Также экономист предрек крах криптобирж вследствие банкротства американских банков, работавших с криптовалютами.
«Вымирание впереди», — заявил тогда Рубини.
В 2021 году экономист заявлял, что биткоин не сможет стать настоящей валютой, тогда как государства массово перейдут на использование национальных цифровых валют.
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